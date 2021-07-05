"الجوع والعنف الأسري" يدفعان اسرة موصلية نحو الانتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في نينوى، يوم الاثنين، بأن أماً أقدمت على الانتحار مع أطفالها الخمسة بسبب الفقر وسوء معاملة الزوج لهم، مشيراً إلى أن الشرطة النهرية تمكنت من الحيلولة دون انتحارهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مدير الشرطة النهرية كان في دورية نهرية بالقرب من الجسر القديم بمدينة الموصل ولاحظ امرأة تركض مع واطفالها باتجاه المياه فتوجه اليها مع عدد من الغواصين الذين كانوا برفقته، وتمكنوا من منعها من الوصول الى المياه العميقة".

وأضاف أنهم اصطحبوا المرأة واطفالها خارج مياه النهر ونقلوها الى مقر الشرطة النهرية، مبيناً أنه عند سؤالها عن سبب إقدامها على الانتحار "أخبرتهم أن زوجها يعاملها هي والأطفال معاملة الحيوانات وقد ضاقت بها الحياة وأنها وأطفالها لم تعرف الشبع منذ فترة طويلة وأنها لم تجد غير الانتحار سبيلاً للخلاص من معاناتها".

وتابع المصدر أن الشرطة النهرية "قاموا بتسليمها مع اطفالها الخمسة الى الشرطة المجتمعية لايجاد حل لها وانقاذها"، مشيراً إلى "تعاطف أفراد الشرطة النهرية معها وقاموا بجمع مبالغ مالية تكفي المرأة وأطفالها لمدة شهرين".

وبين المصدر أن "الأطفال الخمسة أكبرهم بعمر 11 سنة وأصغرهم بعمر ثلاث سنوات".