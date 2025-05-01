"الجوبي".. رقصة حرب نقلتها الأقدام إلى الأجيال (صور)

شفق نيوز/ رقصة "الجوبي" واحدة من أبرز ملامح التراث الشعبي في محافظة الأنبار، حيث ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالهوية البدوية والعشائرية لأبناء المحافظة.

تُؤدى الرقصة في المناسبات الاجتماعية كالزواج والمصالحة والاحتفالات الوطنية، وتجمع بين الحماسة والإيقاع والرمزية، إذ يقف الرجال في صفٍّ واحد على شكل نصف دائرة ويؤدون خطوات متناغمة مع ضربات الطبل.

وعن هذه الرقصة، قال الباحث في التراث الشعبي، عادل الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجوبي أكثر من مجرد رقصة، إنها رسالة انتماء، تعبّر عن الوحدة والتكاتف، الخطوات والإيقاع تعكسان الروح القبلية والتناغم بين الأفراد".

وأضاف الدليمي، أن "الرقصة تعود بجذورها إلى قرون ماضية، وكانت تُستخدم أيضًا كوسيلة لاستنهاض الهمم في أوقات الحرب".

أما الشاب أحمد المحمدي، فرأى أن الجوبي تشكّل صلة وصل بين الأجيال، قائلاً: "نحن نُحييها اليوم في الأعراس والاحتفالات لنُثبت أن تراثنا حي لا يموت، وأن هوية الأنبار باقية رغم كل التحديات".

وتظل رقصة الجوبي، مرآةً نابضة للثقافة المحلية في الأنبار، تنقلها الأقدام والإيقاعات من جيل إلى آخر.