الجواز العراقي يحافظ على مرتبته "المتدنية" في الربع الأخير من عام 2021

شفق نيوز/ ما زال الجواز العراقي في المرتبة قبل الاخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي، فيما تقاسم الجوازين الياباني والسنغافوري المرتبة الاولى كأقوى جوازين في الربع الاخير من العام الحالي.

وبحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية "Henley & Partners" للربع الاخير من عام 2021، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ فقد بقى العراق بالمرتبة قبل الاخيرة في جوازات السفر بناء على مؤشر حرية التنقل بحصوله على 28 تأشيرة دخول حرة فقط.

واوضحت ان الجواز العراقي حل بالمرتبة 115 من اصل 116 دولة مدرجة في الجدول، يسبقه الجواز السوري بـ29 تأشيرة دخول حرة، والباكستاني بـ31 تأشيرة حرة، فيما حل الجواز الأفغاني بالمرتبة الاخيرة بحصولها على 26 تأشيرة حرة.

واضافت الشركة ان الجوازين الياباني والسنغافوري حصلا على المرتبة الاولى عالميا بحصولهما على 192 تأشيرة دخول حرة، يليهما الجوازين الالماني والكوري الجنوبي بالمرتبة الثانية بـ190 تأشيرة حرة، ومن ثم جاء جوازات فنلندا وايطاليا ولوكسمبورغ واسبانيا بالمرتبة الثالثة بحصولهم على 189 تأشيرة حرة.

وفي العالم العربي، تتخذ الإمارات أفضل مكانة في القائمة وتحتل المرتبة الأولى عربيا بـ174 تأشيرة دخول حرة، متقدمة على قطر التي جاءت ثانيا عربيا بـ97 تأشيرة حرة، والكويت ثالثا بـ95 تأشيرة، والبحرين رابعا بـ84 تأشيرة، ومن ثم عمان خامسا بـ 80 تأشيرة حرة.