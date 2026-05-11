الجواز العراقي الأضعف عربياً بعد سوريا في تصنيف 2026

شفق نيوز- بغداد

أظهر أحدث تصنيف لمؤشر "Henley Passport Index" لعام 2026 استمرار تراجع جواز السفر العراقي ضمن قائمة الأضعف عربياً وعالمياً.

وبحسب التصنيف، استمر تراجع جواز السفر العراقي، للسنه 2026 بعدما حلّ في المرتبة 101 عالمياً و20 عربياً، متقدماً على سوريا فقط بين الدول العربية، فيما واصلت الإمارات تصدّرها عربياً بحلولها في المركز الثاني عالمياً ضمن أقوى جوازات السفر من حيث حرية التنقل حول العالم.

وبحسب التصنيف، حافظت الإمارات على صدارة الجوازات العربية وجاءت في المرتبة الثانية عالمياً، تلتها قطر في المرتبة الثانيه عربيا وفي المركز 46 عالمياً، ثم الكويت 48، والسعودية 51، والبحرين 52، وعُمان 55 عالمياً.

كما شمل التصنيف المغرب في المرتبة 64 عالمياً، وتونس 69، وموريتانيا والجزائر 79، فيما جاء الأردن ومصر بالمرتبة 85 عالمياً، تلتها جيبوتي 89، ولبنان 92، والسودان 93، وليبيا 94، وفلسطين 95، والصومال 98، واليمن 99 عالمياً.

وجاءت سوريا في ذيل القائمة العربية بالمرتبة 102 عالمياً، فيما استند التصنيف إلى عدد الوجهات التي يمكن لحاملي الجوازات دخولها دون تأشيرة مسبقة أو بتأشير.