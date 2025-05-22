الجنائية العراقية تحكم بإعدام "دراكولا البعث" شنقاً حتى الموت

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن المحكمة الجنائية العليا في العراق أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق القيادي في النظام السابق "خيرالله حمادي عبد الله جارو الناصري"، بعد القبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن المدان مثل، اليوم، أمام المحكمة لمواجهة الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب، بحضور ذوي الضحايا، حيث اعترف بجزء من أفعاله خلال جلسات المحاكمة.

وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإعدامه شنقاً حتى الموت، في خطوة وُصفت بأنها "انتصار للعدالة وإنصاف لدماء الشهداء".

ويُلقب خير الله حمادي بـ"دراكولا البعث"، وهو أحد أبرز ضباط أمن النظام السابق، وكان قد تولى مناصب أمنية في كوردستان العراق ثم في بغداد، وقاد حملات ممنهجة ضد الكورد الفيليين شملت الاعتقال والتعذيب والقتل دون أوامر قضائية.

كما تورّط في عمليات تهجير قسري، وشارك بتنفيذ إعدامات ودفن الضحايا في مقابر جماعية، قبل أن يُلقى القبض عليه ضمن "المجموعة الخمسة" من أتباع النظام السابق في شباط الماضي.