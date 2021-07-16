"الجميل بالجميل".. مركز طبي في الأنبار يتبرع بعلاج مصابي فاجعة الناصرية

شفق نيوز/ أعلن مركز طبي تجميلي في محافظة الأنبار، يوم الجمعة، عن استعداده لعلاج المصابين في فاجعة مستشفى الحسين التعليمي، بمدينة الناصرية مجاناً، وذلك لمن لحقت بهم تشوهات وأضرار جراء الحريق.

وذكر مركز "ليفون" لعمليات التجميل، "رد الجميل بالجميل.. بعد المواقف البطولية لإخواننا في جميع المناطق الجنوبية، نتشرف بعلاج المتضررين في حريق مستشفى الناصرية بعيادات الأندلس ومركز ليفون للتجميل بالأنبار، لعلاجهم من الحروق مجاناً على يد الطبيب الاختصاص بالجراحة التجميلية والترميمية والحروق".

في السياق، قال مدير المركز سجاد العجيلي، إن "المبادرة جاءت بهدف رد الجميل لأبناء المحافظات الجنوبية، كون العديد منهم استشهد بمدن الأنبار إبان حربها ضد داعش".

وأضاف العجيلي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الهدف الرئيس من المبادرة هو للأجر والثواب، خاصة أن الكثير من المواطنين هم من الطبقة متدنية الدخل، ولا تملك أجور العلاج لمثل هذه الإصابات".

ودعا العجيلي، مراكز التجميل والمستشفيات بصورة عامة، إلى "المبادرة بالوقوف مع المتضررين خاصة في مثل الحوادث التي تمثل فاجعة لجميع العراقيين"، مشيرا إلى أن "علاج حالة أو حالتين في مثل هذه الحوادث لا تؤدي إلى خسارة مادية للمركز".

وتابع "أبلغت الكادر العامل لدي في الأنبار، بأن أي شخص من المتضررين جراء حريق مستشفى الحسين، وبعد أن يثبت ذلك، يتم علاجه داخل مراكزنا بالمجان، وذلك على يد كادر سوري متخصص ومجاز من قبل وزارة الصحة".

ونوه العجيلي، إلى أن "المركز يعمل ومنذ أشهر على علاج المصابين جراء العمليات العسكرية والإرهابية التي شهدتها الأنبار، إبان سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة"، مؤكداً في الوقت نفسه، أن "منذ انطلاق المبادرة هذه، يتم خلال كل اسبوع استقبال أحد المصابين وعلاجه بالمجان".

وخلص إلى دعوة جميع متضرري الحرب من أبناء الأنبار وتحديدا المتعففين منهم، إلى "اللجوء إلى المركز والتسجيل لعلاجهم بالمجان أيضاً".