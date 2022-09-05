الجمعيات الفلاحية في ميسان تهدد بتصعيد "خطير": بغداد خدعتنا

شفق نيوز/ هدد اتحاد الجمعيات الفلاحية في ميسان جنوبي العراق، يوم الإثنين، بتصعيد "خطير" ضد الحكومة الاتحادية لكونها "خدعت" الفلاحين.

وقال مسؤول الاتحاد كريم حطاب، لوكالة شفق نيوز، ان "تظاهرات الفلاحين اليوم في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان، هي جرس إنذار اولي للحكومة الاتحادية في بغداد".

وبين ان "بغداد ارسلت لنا خطة زراعية ووافقنا عليها بوقت سابق وباشرنا بالزراعة"، مضيفا "حكومة بغداد متمثلة بوزارة الموارد المائية تراجعت عن قرارها بتزويد خطتنا الزراعية بالمياه، واغلقت الماء علينا مما يعني أنها خدعتنا اذ باشر الفلاح بالزراعة ثم قطع الماء عليه، وهذا امر مرفوض من قبلنا".

وتابع، ان "تظاهرة اليوم طالبت بإقالة وزير الموارد المائية، لانه شخص غير صادق مع ابناء الشعب"، مبينا ان "هناك تظاهرة ثانية أشد وأقوى ستكون خلال الأيام المقبلة، وسنقوم بقطع الطرق الذاهبة لبغداد، ولن نسمح لاحد ان يخدعنا ويتسبب بخسارتنا هذه الخسائر الفادحة".

وتظاهر اليوم الاثنين العشرات من المزارعين في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان وقطعوا طريقاً رئيسيا بالاطارات المحترقة للمطالبة بالمياه واقالة وزير الموارد المائية مهدي رشيد.