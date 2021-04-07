الجمعيات الفلاحية في الديوانية تشكو من "الإهمال" الحكومي للزراعة

شفق نيوز/ أعرب اتحاد الجمعيات الفلاحية في الديوانية، يوم الأربعاء، عن استيائه من "إهمال" الحكومة الاتحادية للزراعة في المحافظة، مشيراً إلى تدني إنتاج الديوانية السنوي لأحد أجود أنواع الشاي في العالم.

وقال مدير الاتحاد، محمد كشاش الجليحاوي لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج محافظة الديوانية من شاي الكجرات سنويا لا يتجاوز الـ10 أطنان، والسبب في ذلك يعود إلى عدم وجود دعم حكومي لزراعة هذا المحصول الذي يعد واحدا من اجود انواع الشاي في العالم".

وأضاف، أن "سعر الطن الواحد لهذا النوع من الشاي يتراوح بين 3 إلى 5 ملايين دينار عراقي".

وتابع الجليحاوي، أن "ضعف تواجد شاي الكجرات في السوق المحلية هو عدم وجود إقبال على هكذا نوع من الشاي بسبب افتقاره للعملية التسويقية، فضلا عن عدم موجود المصانع الخاصة لهكذا نوع تجاري مهم".

وطالب الحكومة بـ"الانتباه لوضع الفلاح في الديوانية والاعتناء به من خلال توفير الدعم اللازم له، كون مثل هكذا محاصيل تمثل الزراعة النموذجية للبلاد".