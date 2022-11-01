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الجمعيات الفلاحية: "حرب من نوع جديدة" تهدد نصف سكان العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-01T09:57:17+0000
الجمعيات الفلاحية: "حرب من نوع جديدة" تهدد نصف سكان العراق

شفق نيوز/ عد اتحاد الجمعيات الفلاحية، اليوم الثلاثاء، عدم توزيع السماد على الفلاحين والمزارعين بأنها "حرب من نوع جديدة"، مشيرا إلى أن أزمة المياه تهدد بفقدان نصف تعداد العراقيين لعملهم.

وقال رئيس الاتحاد، حسن التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفلاح العراقي يعاني من مشكلة عدم توزيع السماد، خاصة سماد الداب وهذه حرب من نوع جديدة، والكل يعلم بأن المناطق الجنوبية باشرت بعملية الزراعة، وأن قسما من الفلاحين بدأوا بالرية الأولى لمحصول الحنطة والشعير في محافظات أقصى الجنوب العراقي".

وأضاف التميمي، أن "الفلاح يعاني من أزمة مياه التي أضرت كثيرا بخطة هذا العام البالغة مليون و500 ألف دونم لعموم محافظات العراق، ما سيؤدي إلى عجز وبطالة جديدة تطال القطاع الزراعي الذي كان منذ قرون كثيرة القطاع الوحيد الذي يقضي على البطالة ويحرك السوق ويوفّر الاقتصاد".

وطالب رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية من الحكومة "إعطاء الفلاحين والمزارعين السماد من أجل الزراعة ومن أجل أن يوفروا رغيف الخبر إلى الشعب العراقي فورا وبأسرع وقت، وعدم التأني والمماطلة، وبالوقت نفسه ادعو رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى ضرورة أن يتبنى بنفسه ملف المياه وأن ينظر إلى نصف المجتمع العراقي المهدد بفقدان عمله".

وأكد، أن على الحكومة "حل ملفات القطاع الزراعي وتوزيع السماد وحل مشكلة المياه ورفع الخطة الزراعية إلى أكثر من الحالية"، مشيرا إلى أنه "خلال اليومين أو الثلاثة الماضية لم نر أي التفاتة حكومية للقطاع الزراعي، ونأمل من السوداني أن يعطي جُلّ أولوياته إلى القطاع الزراعي ويوفّر المستلزمات الضرورية التي تدخل في زراعة الحبوب الاستراتيجية".

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