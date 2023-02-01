الجمعيات الفلاحية تصد مقترحاً إيرانياً: سيلحق ضرراً بالثروة الحيوانية ومربيها

شفق نيوز/ علّق رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، حسن التميمي، يوم الأربعاء، بشأن الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات إيرانية لتصدير المواشي الحية إلى العراق، مؤكداً أن الخبر في حال صحته يعد سابقة غير صحيحة وستلحق ضررا بالثروة الحيوانية المحلية، لذلك "نسجل تحفظنا واعتراضنا على هذه الخطوة".

وكان مساعد وزير الزراعة الإيراني لشؤون المواشي حسين دماوندي نجاد، صرّح اليوم بأن بلاده تمتلك فائضا بقطاع إنتاج المواشي الثقيلة (الأبقار والجاموس) الحية، لذا أطلقت مفاوضات مع العراق لتصدير هذا النوع من الماشية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية.

وتعليقا على هذه الخطوة قال التميمي لوكالة شفق نيوز، "إن صح هذا الخبر، فإنه يعتبر سابقة غير صحيحة، ويجب على الحكومة أن تدرس هذا الموضوع بشكل جيد، لأنه سيلحق ضررا كبيرا بالمربين العراقيين، إضافة إلى أن هذه الحيوانات قد تنقل أمراضا معدية إلى الثروة الحيوانية التي وقعت بعدة مطبات، آخرها كان عملية الجفاف ونقص الأعلاف بشكل كبير ما الحق ضررا كبيرا بها".

وتابع، "لذلك لا نريد أن نزيد الطين بلة، ونعود مجددا إلى الحاق ضرر بمربي الثروة الحيوانية في العراق، وبناء على ذلك نسجل تحفظنا واعتراضنا على هذه الخطوة، ويجب على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها، وأن لا تسمح بدخول (المواشي) بشكل غير صحيح ومنظم".