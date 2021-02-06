الجمعيات الفلاحية بالعراق تلوّح بتظاهرات عارمة

شفق نيوز/ لوّح اتحاد الجمعيات الفلاحية في العراق، يوم السبت، الى الخروج بتظاهرات عارمة وشاملة في عموم المحافظات بسبب تأخر دفع المستحقات المالية للمزارعين عن تسويق محاصيل الحبوب للموسم الماضي.

وقال رئيس اتحاد جمعيات ديالى الفلاحية، وعضو الاتحاد العام، رعد مغامس التميمي، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد سينظم تظاهرات واحتجاجات في عموم المحافظات في حال عدم تسديد مستحقات المزارعين للموسم الماضي عن تسويق محاصيل القمح والشعير.

ودعا وزارتيّ التجارة والمالية الى الاستجابة العاجلة للمطالب المشروعة لشريحة المزارعين الذين باتوا تحت وطأة العوز المعيشي والديون المتراكمة بذمتهم للشركات والمكاتب الزراعية الاهلية.

وبين التميمي ان المزارعين بانتظار دفع مستحقات التسويق لاستكمال الخطط الشتوية المهددة بالفشل وتسديد الديون التي تكبدوها لتوفير مستلزمات الخطة الشتوية، مستغربا من تأخر صرف المستحقات على الرغم من تضمينها ضمن قانون العجز المالي.

واكد ان 25% او اقل من المزارعين تسلموا مستحقاتهم فقط وضمن اجراءات بطيئة جدا، مشددا على دعم شريحة المزارعين باعتبارهم ركيزة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني.

ويشكو مزارعو العراق منذ سنوات عدة من تأخر وتلكؤ دفع مستحقات تسويق الحبوب ما سبب مشاكل معيشية جسيمة لعدم وجود منافذ اهلية للتسويق بسبب الاسعار المتدنية في الاسواق الاهلية مقارنة باسعار وزارة التجارة العراقية.