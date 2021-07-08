الجمعة والسبت.. أجواء حارة تقارب نصف درجة الغليان في العراق

شفق نيوز/ توقعت هيئة الانواء الجوية العراقية، يوم الخميس، أن تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقساً صحواً مشمساً بدرجات حرارة تقارب 50 مئوية.

وذكر بيان للهيئة اليوم ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون في عموم المناطق صحواً مشمساً، مبينة أن الرياح في المنطقتين الوسطى والجنوبية ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س تنشط خلال النهار الى (30 )كم/س في الاقسام الشرقية، بمدى رؤية (8-10)كم.

وفي المنطقة الشمالية، أفادت الهيئة أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20 )كم/س ، بمدى رؤية (8-10 )كم، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى ستكون في بغداد 28 مئوية والعظمى 48 مئوية .

واشارت إلى أن ادنى درجة حرارة صغرى ستسجل في السليمانية ونينوى وديالى 25 مئوية واعلاها في ميسان والناصرية والمثنى والبصرة 33 مئوية وادنى درجة حرارة عظمى في دهوك 40 مئوية واعلاها في البصرة 49 مئوية.

اما طقس يوم السبت المقبل، وفق بيان الهيئة، فسيكون بعموم المناطق صحواً مشمساً بدرجات حرارة مقاربة لليوم السابق.