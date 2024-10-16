"الجمعة موعدنا".. الحشد الشعبي يتدخل في أزمة ذي قار بتكليف من السوداني

شفق نيوز/ كشف الناشط المدني في ذي قار، عامر حسين، يوم الأربعاء، عن هناك حراك نشط لإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم اعتقالهم في أوقات سابقة وإيقاف الدعاوى "الكيدية" ضدهم، فيما أعلن أحد ألوية الحشد الشعبي عن الدخول على خط الأزمة بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال حسين لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من المتظاهرين يتابع مع الجهات السياسية المختصة هذا الشأن والتقى مؤخراً بوفد نيابي زار المحافظة وشرح له معاناة الأخوة المتظاهرين ومداهمة منازلهم من قبل القوات الأمنية واعتقالهم بطريقة تعسفية".

وأشار إلى أن "الفريق النيابي وعد باتخاذ إجراءات عاجلة بهذا الشأن"، مؤكداً أنه "الآن الكل معني بالتدخل وإلغاء الدعاوى الكيدية وأوامر القبض بحق المتظاهرين، وما نريده هو إطلاق سراح المعتقلين وإسقاط الدعاوى الكيدية".

وأضاف حسين، أنه "تم إيصال ما واجهنا خلال الأيام الماضية في المحافظة مع القوات الأمنية إلى مكتب الأمم المتحدة بتفاصيلها كافة والتي ستتخذ قراراً بذلك خلال الأيام المقبلة".

بدوره أجرى قائد لواء "أنصار المرجعية" أحد ألوية الحشد الشعبي، حميد الياسري، اتصالاً هاتفياً مع ناشطي ذي قار، وأبلغهم بأنه سيزور المحافظة غداً الخميس.

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة شفق نيوز، أن "الياسري أبلغ الناشطين بزيارة المحافظة غداً للقاء المسؤولين فيها بتكليف من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني"، لافتاً إلى أن "الياسري بين لهم أن السوداني أمره بحل الأزمة فوراً يوم غد الخميس وسيكون هناك مؤتمر صحفي بهذا الشأن".

من جانبهم، أعلن عدد من الناشطين أنهم باشروا بالتحضير لتظاهرة كبيرة يوم الجمعة المقبل وسط مدينة الناصرية.

وبين الناشطون لوكالة شفق نيوز، أن "التظاهرة ستطالب بإطلاق سراح المعتقلين بتهم الدعاوى الكيدية، وإغلاق هذا الملف نهائياً"، لافتين إلى أنهم "سيطالبون كذلك بإقالة قائد شرطة المحافظة الجديد اللواء نجاح العابدي".