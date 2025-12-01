الجمارك تبحث في البصرة استكمال الأتمتة وتسهيل الإجراءات

شفق نيوز- البصرة

بحث مدير الهيئة العام للجمارك، ثامر قاسم داود، يوم الاثنين، مع الحكومة المحلية في محافظة البصرة استكمال الأتمتة وتسهيل الإجراءات الجمركية والرقابية في المنافذ الحدودية.

وقال داود لوكالة شفق نيوز، إن زيارته إلى محافظة البصرة جاءت لبحث عدد من الملفات التطويرية، في إطار خطة تهدف إلى تحديث منظومة العمل وتعزيز الإجراءات الرقابية داخل المنافذ الحدودية.

وأضاف: "الهدف من زيارتنا للبصرة ولقاء الحكومة المحلية هو إكمال مجموعة من الملفات، أبرزها العمل بنظام الأتمتة وإنجازه بشكل كامل، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز الإجراءات الرقابية، فضلاً عن تخصيص بناية جديدة في مطار البصرة لدعم حركة المسافرين".

وأضاف أن "هذه الخطوات تأتي ضمن مسار يعتمد على التكنولوجيا ورفع كفاءة المنافذ للحد من التجاوزات وزيادة انسيابية الحركة التجارية، مع استمرار التعاون بين الجانبين الاتحادي والمحلي لضمان تطوير العمل الجمركي في المحافظة".