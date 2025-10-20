الجمارك العراقية تفتتح مركز عمليات يعمل بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز- بغداد

كشف مدير هيئة الجمارك العراقية، ثامر قاسم، يوم الاثنين، عن افتتاح مركز للعمليات الجمركية يعمل بالذكاء الاصطناعي، للإشراف على العمل الإداري والرقابي على مدار الساعة.

وقال قاسم، لوكالة شفق نيوز إن "الهيئة قامت بافتتاح مركز العمليات الجمركية، الذي يعمل بالنظام الإلكتروني ووفق الذكاء الاصطناعي"، مبيناً أن "هناك نظاماً رقابياً متكاملاً يدير إدارة المراكز الجمركية في المنافذ ويراقب عملها على مدار الساعة".

ولفت إلى أن "المركز يعمل إدارياً ورقابياً تحت إشراف الهيئة العامة للجمارك، وهناك تنسيقاً بالعمل مع هيئة المنافذ الحدودية والوزارات والدوائر المعنية والأجهزة الأمنية".

وأوضح قاسم، أن "المركز يمثل حجر الأساس في استراتيجية العمل الجمركي، وتطبيق البرنامج الحكومي وانعكاسه الإيجابي، ودوره في تعزيز الإيرادات غير النفطية".