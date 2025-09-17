الجمارك العراقية تسترد 5 مليارات دينار إلى خزينة الدولة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الأربعاء، عن استرداد مبلغ مالي ضخم بلغ خمسة مليارات دينار من فروقات الرسوم الجمركية المترتبة بذمة عدد من الشركات، مشيرة إلى أنه جرى إيداع المبلغ أصولياً في خزينة الدولة.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الصارمة التي تنفذها الهيئة لحماية المال العام وضمان تحصيل كافة المستحقات المالية المترتبة على الشركات، بما يعزز موارد الدولة ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التهرب من الرسوم".

وأضاف أن "استرداد هذا المبلغ يمثل إنجازاً جديداً يسجل للكوادر العاملة في الهيئة التي تبذل جهوداً مضاعفة في متابعة ومحاسبة المخالفين"، مؤكداً أن "الهيئة لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجميع الملفات المتعلقة بفروقات الرسوم والالتزامات المالية قيد التدقيق المستمر".