الجمارك العراقية ترد على التجار: نعمل بمعايير دولية

شفق نيوز- بغداد

أكد مدير هيئة الجمارك العراقية ثامر قاسم، يوم السبت، أن التعرفة الجمركية المعمول بها حالياً تعتمد على المعايير الدولية، ولا يوجد ما يوصف بـ"الزيادة غير المسبوقة" في التعرفة.

وقال قاسم، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة العامة للجمارك هي جهة تنفيذية لتنفيذ القرارات التي تصدر من قبل الحكومة، واكملت كافة الإجراءات وطبقت نظام الاسيكودا وتطبيق قانون التعرفة الكمركية وترسيم البضائع على أساس النوع".

وبين أن "بعض التجار يرون أن هناك زيادة على اعتبار أن التاجر كان يعتمد على الرسم المقطوع وهذا غير مقبول دوليا، ونحن اليوم اعتمدنا المعايير الدولية والإجراءات والترسيم كما هو موجود في دول الجوار".

ولفت قاسم إلى عدم وجود شيء اسمه "الزيادة غير المسبوقة في التعرفة الجمركية"، إنما هو مغادرة الرسم المقطوع واعتماد نظام الترسيم على السلع والبضائع.

وأوضح أن "التعرفة الجمركية على السيارات موجودة، وكان الإعفاء فقط على سيارات هايبرد وتم فرض الرسوم الجمركية على استيراد هايبرد وهذا موجود ومعتمد في دول الجوار والدول الإقليمية".

ووصف تجار، دعوا إلى إضراب عام بجميع المنافذ الجمركية، ارتفاع التعرفة والرسوم الإضافية بالارتفاع الفاحش الذي سيؤثر سلبا على حركة التجارة والأسواق المحلية.