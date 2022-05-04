الجفاف ينذر بهلاك مئات آلاف دونمات الحنطة في سهل نينوى (صور)

شفق نيوز / بات خطر الجفاف الذي يشهده العراق بشكل عام، ينذر بهلاك مئات آلاف الدونمات من الأراضي المزروعة بالحنطة في سهل نينوى.

محمد سعيد مزارع في سهل نينوى، أشار خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن شح المياه وقلة هطول الأمطار تسببا بحدوث جفاف في المنطقة بشكل عام"، لافتاً إلى أنه استغل مساحة "أربعين دونما من الأراضي بالحنطة"، إلا أنه سيضطر إلى "ترك تلك المساحات دون حصاد محصولها بسبب الجفاف".

وانتقد المزارع محمد سعيد، الدعم الحكومي للمزارعين هذا العام، وذكل لـ"عدم توفير البذور والأسمدة والمبيدات للمزارعين" .

في المقابل، أكد مدير الشعبة الزراعية في قضاء شيخان شمالي نينوى، طارق مولود، أن "أكثر من مئة ألف دونم من الأراضي المزروعة بالحنطة في المنطقة مهددة بالتلف، نتيجة الجفاف وقلة هطول الأمطار".

وقال مولود، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة وفرت للمزارعين أنواعاً من المبيدات إلا أن السماد كان قليلاً العام الحالي"، موضحاً أن "الأمطار خلال الشهر الحالي لن تكون مفيدة للزراعة بعد الآن بسبب الجفاف وهزالة الزرع دون أن تتمكن آلات الحصاد من حصد المحصول".