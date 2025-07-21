الجفاف يفتك بالجاموس في أحد أبرز أهوار العراق

شفق نيوز- ميسان

حذر الناشط البيئي في ميسان، مرتضى الجنوبي، يوم الاثنين، من كارثة بيئية وإنسانية تضرب أهوار الحويزة، بعد تعرض أكثر من 15 قرية، وأنهار رئيسية كانت تغذي المنطقة للجفاف، ما تسبب بنفوق واسع للجاموس.

وقال الجنوبي، لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 15 قرية محاذية لهور الحويزة تعرضت للجفاف الكامل منذ شهر ونصف، إلى جانب جفاف ثلاثة أنهار رئيسية متفرعة من نهر الكحلاء، وهي الطوس والعسيچي والزبير، فضلاً عن جفاف نهر المشرح من جهة العوينية، وهو المغذي الآخر للهور".

وأشار إلى أن "المياه منعدمة تماماً، حتى مياه الشرب لم تعد متوفرة للسكان، بينما يموت الجاموس بشكل يومي بسبب غياب مصادر المياه، إذ يعتمد هذا الحيوان على بيئة القصب والبردي ومياه الاهوار".

ووصف الجنوبي، مشهداً محزناً مؤخراً، بالقول: "رأيت إحدى إناث الجاموس الحوامل تسقط في بركة طينية، وفور سقوطها أجهضت جنينها الذي توفي على الفور، وهذه البرك باتت تعرف بين الأهالي بـ(القاتل المتجول) في المناطق الجافة".

ولفت الى أن "وزارة الزراعة لا تمتلك إحصائية دقيقة بعدد الجاموس النافق رغم امتلاك جميع سكان الأهوار لهذا الحيوان كمصدر عيش، لكن الجفاف يجعل السكان غير قادرين حتى على توفير الماء لأنفسهم، ولذلك تم إهمال حيوان الجاموس"، مؤكداً أن" الأهالي نظموا العديد من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بإعادة ضخ المياه إلى الأنهار والأهوار، إلا أن تلك المطالب لم تجد اي رد عليها من قبل الحكومة المركزية".

وتابع: "المياه التي كانت مخصصة لنا (في ميسان/ الكحلاء) يتم تحويلها إلى محافظة البصرة، التي تأخذ نحو 90 متراً مكعباً في الثانية، بينما لا تحصل الكحلاء اليوم على أي حصة مائية، رغم أنها من المفترض أن تتلقى 18 متراً مكعباً في الثانية".

وأشار الجنوبي، إلى ان "هذه الأزمة باتت تتكرر منذ أربع سنوات، لكنها في هذا العام بلغت ذروتها، إذ لم تقتصر الكارثة على جفاف الأهوار فقط، بل امتدت إلى الأنهار أيضاً".