الجفاف يعصف بذي قار.. زراعة 450 دونما من أصل 380 ألف

شفق نيوز- ذي قار

أكد مدير زراعة ذي قار محمد الياسري، يوم الاثنين، الخطة الزراعية الشتوية بلغت 450 دونما فقط، تمت الموافقة عليها، بعد ان تم اقتراح 380 ألف دونم.

وقال الياسري، لوكالة شفق نيوز، إنه "اقترحنا الخطة الزراعية بواقع 380 الف دونم، لكن الموافقة جاءت فقط على 450 دونم زراعي".

وأضاف أن "الحكومة المركزية شددت على أن الـ450 دونم تشمل محصول الحنطة فقط، وللابار الارتوازية التي تملك منظومات ري حديثة، حيث توزعت حصة ذي قار بين ناحية المنار 250 دونم، وقضاء الجبايش 200 دونم جنوبي مدينة الناصرية".

وتابع أن "الوضع الحالي للزراعة في المحافظة لا يسر عدو ولا صديق بسبب الجفاف المائي، حيث تم تشخيص الوضع المطري لهذا الموسم ايضا بانه لا يلبي الطموح"، مؤكدا "حصة ذي قار من محاصيل الخطة الصيفية الماضية كانت (صفر)".

ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع حاد في مناسيب المياه بسبب انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، وعلى رأسها تركيا، التي تتحكم بجريان نهري دجلة والفرات عبر مشاريع وسدود ضخمة.

ورغم ذلك، أقدمت أنقرة مؤخرًا على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، في استجابة جزئية للمطالبات الرسمية، وسط استمرار الدعوات العراقية لتثبيت حصة عادلة وثابتة تضمن الأمن المائي للبلاد.

وقد ضربت ازمة جفاف محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار وميسان، وتسببت بهجرة كبيرة وانقطاع المياه في الأقضية والنواحي، فضلا عن الاهوار، التي لم تصلها المياه بشكل تام، كما أكد محافظ ميسان، في وقت سابق لوكالة شفق نيوز.