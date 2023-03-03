الجفاف يضرب أهوار العراق.. كاميرا شفق نيوز توثق نفوق الأسماك والمواشي (صور)

شفق نيوز/ يوماً بعد آخر يزداد انخفاض مناسيب أهوار العراق ليعمق جراح بلاد الرافدين، حتى وصل الى حد تسبب بنفوق الأسماك والمواشي جنوبي البلاد.

وتجولت عدسة وكالة شفق نيوز، في هور الحمار الواقع في محافظة ذي قار ووثقت انخفاض منسوبه من المياه الى حد اقل من متر واحد. وتسبب ذلك الانخفاض بنفوق ثروة العراق الحيوانية من الأسماك والمواشي.

وتعرض نهرا دجلة والفرات في محافظتي ميسان وذي قار جنوبي العراق، إلى جفاف غير مسبوق رغم عدم حلول فصل الربيع بل فضلا عن الصيف.

وأظهرت صور لنهر دجلة في محافظة ميسان جنوبي العراق، تعرضه لحالة جفاف "مرعبة"، لم يشهدها سابقاً، الى حد قيام مواطنين بعبور النهر سيراً على الأقدام.

كما نشر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، صورا لجفاف نهر الفرات في ذي قار، وعلق قائلا "انتهت حلول الأرض ، وننتظر حلول السماء".

وتظهر الصور التي التقطتها عدسة وكالة شفق نيوز، ان ارتفاع مياه هور الحمار في ذي قار لا يتعدى 80 - 90 سم فقط.

كما أن مياه الهور تغير لونها ليميل الى "لون القهوة" كونها تتجمع من مياه البزول والمياه الثقيلة.

وتسبب ذلك الجفاف بمعاناة الاهالي حيث يشكو اهالي بلدة الاصلاح في محافظة ذي قار من انقطاع مياه الشرب والجفاف بوقت واحد.

ويشير الاهالي في حديث لمراسلنا الى ان "الجفاف ضرب شط ابو لحية في قضاء الاصلاح".

واعلنت الادارة المحلية بقضاء گرمة بني سعيد جنوبي محافظة ذي قار والتي يسكنها نحو 75 ألف نسمة، عن بلوغ الشح المائي ذروته.

ويُحذّر مختصون في مجال المياه، من كارثة إنسانية مقبلة قد يتعرّض لها العراق خلال الصيف المقبل، نتيجة النقص الحاد في هطول الأمطار طيلة فصل الشتاء الذي شارف على الانتهاء داخل الأراضي التركية، ما أثر سلباً على معدلات تدفق الأنهار خاصة في ولاياتها الجنوبية.