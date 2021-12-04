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الجفاف يضرب شمال ذي قار والسكان يبدأون الهجرة نحو الفرات الأوسط

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-04T15:27:18+0000
الجفاف يضرب شمال ذي قار والسكان يبدأون الهجرة نحو الفرات الأوسط

شفق نيوز/ شهدت العديد من مناطق وقرى شمالي محافظة ذي قار، أزمة مروعة تمثلت بشح المياه فتكت بزراعتهم وحيوانات الماشية لديهم، فيما أجبرت العديد من سكان هذه المناطق على الهجرة لخارج المحافظة باتجاه مناطق الفرات الاوسط. 

وذكر احد وجهاء مناطق شمالي المحافظة، ويدعى انمار حبيب لمراسل وكالة شفق نيوز، ان "هناك 150 قرية محصورة بين قضاء الغراف ومدينة الناصرية مركز المحافظة، وتمتد على طول نهر ابو شبيبة الذي يبلغ طوله قرابة الـ20 كم، حيث ينتهي بنهر القائد وسط الناصرية، باتت تعاني من شحة مائية مخيفة".

وبين، أن "المناطق والقرى الممتدة على طول النهر كانت في العام الماضي زرعت آلاف الدونمات من محصول الحنطة وحصلت على الاكتفاء الذاتي، فيما لم تستطع العام الحالي زراعة اي دونم من المحصول بسبب الشحة المائية".

وأضاف حبيب، ان "الاهالي في هذه المناطق والقرى بات همهم الوحيد الحصول على ماء الاسالة والشرب، بعيدا عن الزراعة"، مؤكدا ان" الحكومة كانت تحرق الحنطة في المواسم الماضية، أما الان فتقطع المياه عنا لتعذبنا، وتقطع ارزاقنا".

وأوضح حبيب، ان "هذه القرى شهدت هجرة جماعية لسكانها باتجاه مدينة النجف، حيث قامت الأخيرة بتطوينهم فيما يعرف بمناطق (المزارع) وفتح الاف العيون المائية لهم من أجل ممارسة الزراعة"، لافتا إلى أن"  سكان هذه المناطق والقرى بات لديهم اعتقاد بأن هناك عقوبة جماعية تنفذها الحكومة المركزية ضدهم".

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