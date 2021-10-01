الجفاف يضرب "الورار" و"الحبانية" ويثير المخاوف في الأنبار

شفق نيوز/ تشهد بحيرة الحبانية الواقعة شرقي محافظة الأنبار غربي العراق، انخفاضاً واضحاً في مستوى المياه، في الوقت الذي يجف فيه ناظم الورار وهو أحد فروع نهر الفرات في المحافظة، مما تسبب بإثارة تساؤلات ومخاوف السكان حول ذلك.

وقال مدير الموارد المائية في الأنبار، أياد الراوي، أن "الاطلاقات المائية من سد حديثة وبحيرة الحبانية، هي اطلاقات ثابتة منذ قرابة الستة أشهر"، مبينا أن "الاطلاقات تكون لتزويد السدود والخزانات في العراق، ويسيطر عليها المركز الوطني لإدارة الموارد المائية بشكل مباشر، وبحسب الحاجة والمواسم والخزين الاستراتيجي الموجود في السدود والبحيرات".

وأضاف الراوي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "لا يوجد هناك اي انخفاض في مستوى مياه نهر الفرات، والاطلاقات من سدة الرمادي ثابتة منذ ستة أشهر".

وبين الراوي، بالقول "بالنسبة لانخفاض مستوى مياه ناظم الورار وبحيرة الحبانية، فهو أمر طبيعي كوننا في موسم الصيف، ولا نشهد تساقطا للأمطار، مما أدى إلى استهلاك جزء من الخزين الاستراتيجي في بحيرات حديثة والحبانية".

من جانبه، قال قائممقام قضاء الرمادي مركز محافظة الأنبار، إن "الورار هو فرع من فروع نهر الفرات، وسبب جفافه هو أن الاطلاقات المائية من سد حديثة قلت بشكل كبير، حيث كانت 1200 متر مكعب بالثانية، أما اليوم فقد أصبحت بحدود 300 متر مكعب".

وأردف العوسج، لوكالة شفق نيوز، بأن "الورار هو خزين وليس نهر، وتم وقف الاطلاقات باتجاهه والاعتماد بشكل كامل على نهر الفرات، بهدف مساعدة الفلاحين بعملية زراعة أراضيهم".

ولفت العوسج، إلى أن "قلة الاطلاقات القادمة من سدة حديثة باتجاه الورار، دفعتنا لتوجيهها إلى نهر الفرات بدلا من الورار، كون الأخير هو فرع يأخذ الخزين إلى بحيرة الحبانية، ولم نعد بحاجة إلى الخزين، وكوننا بدأنا بالعمل على زراعة الأراضي الزراعية، فتم توجيه الاطلاقات إلى نهر الفرات".