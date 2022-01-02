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الجفاف يدفع عشرات "الخنازير البرية" للهجرة جنوبي العراق.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T18:19:19+0000
الجفاف يدفع عشرات "الخنازير البرية" للهجرة جنوبي العراق.. صور

شفق نيوز/ رصد مختصون بمجال البيئة في محافظة المثنى جنوبي العراق، اليوم الأحد، قدوم خنازير برية  قادمة من محافظة ذي قار المجاورة، موضحين أنها قطعت مئات الكيلومترات في سبيل الوصول إلى مياه البادية التي تولدت مؤخراً بفعل الأمطار.

وذكر الناشط بمجال بيئة الصحراء، احمد حمدان لوكالة شفق نيوز، أن " ناحية بصية الصحراوية بمحافظة المثنى شهدت ظهور حيوان الخنزير البري كهجرة عكسية من مناطق الاهوار في محافظة ذي قار باتجاه المناطق الصحراوية التابعة للمحافظة"، لافتاً إلى أن "هجرة الخنازير جاءت بسبب الجفاف الذي ضربها هناك، وسقوط الامطار في البادية وتسببها بمسطحات مائية كبيرة فيها".

وبين حمدان، أن "هذه الحيوانات تتعرض للقتل على يد المتجولين في البادية من المواطنين العرب الرحل، بسبب غرابة هذا الحيوان عنهم".

وأشار إلى "رصد الخنزير البري في أكثر من منطقة تابعة لبصية خاصة بمناطق الاودية"، مؤكداً أن "هذه الحيوانات تقطع مئات الكيلومترات من الاهوار باتجاه صحراء وبادية المثنى مروراً بمناطق سوق الشيوخ والگرمة والخميسية والطريق الدولي العامة".

 

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