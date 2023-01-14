الجفاف يخفض إنتاج "العسل" في ديالى إلى 35%

شفق نيوز/ أعلنت الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين، يوم السبت انخفاض انتاج العسل في محافظة ديالى بنسبة 35% مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بسبب الجفاف وانعدام المراعي.

وقال رئيس الجمعية، علوان عبد الرزاق المياحي، لوكالة شفق نيوز، إن "إنتاج العسل في ديالى مع نهاية العام 2022 انخفض من 150 طناً إلى 100 طن تقريباً عن الأعوام السابقة، وذلك بسبب الجفاف وشح المياه وانعدام المسارح الطبيعية للنحل".

وأضاف، أن "أزمة الجفاف خفضت المساحات الخضراء ومسارح النحل الطبيعية، وغياب زراعة المحاصيل الستراتيجية (عباد الشمس، الذرة، والقطن) التي تعد مصدراً لعسل (الفيض) أي الإنتاج الغزير".

ولفت المياحي، إلى أن "أزمة الجفاف خفضت أعداد مربي النحل المنتجين فعليا من 1500 الى 600 نحال فقط، إلى جانب مشكلات نقص المنشطات الغذائية اللازمة لإنتاج العسل"، معولا على "موسم متميز خلال العام الحالي بعد الامطار الغزيرة وتعافي الأراضي المهجورة بسبب الجفاف".

وتضم ديالى أكثر من 1500 نحال موزعين في عموم الوحدات الإدارية، وجميعهم مسجلون ضمن الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين.

وتسببت الظروف الأمنية في ديالى منذ سنوات عدة وما تلاها من عمليات نزوح للقرى الزراعية، بتراجع المشاريع الزراعية وتربية النحل والثروة الحيوانية بسبب غياب الدعم الحكومي وآليات الاستيراد العشوائي التي أضرت بالمنتجات المحلية بنسبة كبيرة.