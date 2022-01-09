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الجفاف والأمراض يفتكان بـ"عسل ديالى": تراجع الإنتاج بنسبة 85%

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-09T13:50:35+0000
الجفاف والأمراض يفتكان بـ"عسل ديالى": تراجع الإنتاج بنسبة 85%

شفق نيوز/ اكد الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين ومقرها ديالى يوم الاحد، انخفاض إنتاج العسل في ديالى للموسم الحالي بنسبة 85% بسبب الجفاف والتصحر والأوبئة.

 وقال رئيس الجمعية علوان عبد الرزاق المياحي لوكالة شفق نيوز؛ ان "إنتاج العسل للموسم الحالي انخفض من 700 طن  خلال السنوات السابقة الى 75 طنا او اقل بسبب الجفاف وقلة المياه وانعدام الأمطار ما سبب تصحر وانعدام أجواء تربية النحل بشكل كبير.

 وأشار المياحي؛ إلى أن "هجرة النحالين الطوعية والقسرية بسبب الظروف الأمنية الى مناطق خانقين وكوردستان سبب انخفاض أعداد النحالين بنسبة 15%"، مبينا ان "أعداد النحالين في ديالى يتجاوز 800 نحالا موزعين في عموم الوحدات الإدارية".

وأضاف أن "الظروف المناخية والأوبئة وابرزها (السيرونا  والفاروة) دفعت الكثير من المزارعين الى ترك المهنة او العزوف بسبب الخسائر المادية المادية التي تكبدوها وعدم جدوى  مشاريع تربية النحل".

وتسببت الظروف الأمنية في ديالى منذ سنوات عدة وما تلاها من عمليات نزوح للقرى الزراعية بتراجع  المشاريع الزراعية وتربية النحل والثروة الحيوانية بسبب غياب الدعم الحكومي وآليات الاستيراد العشوائي التي أضرت بالمنتجات المحلية بنسبة كبيرة.

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