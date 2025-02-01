"الجسر الهولندي".. شريان معطل ومعاناة مستمرة جنوبي العراق

شفق نيوز/ يعاني أهالي محافظة ذي قار، جنوبي العراق، من تأخر إنجاز مشروع "جسر الهولندي"، الذي طال انتظاره، رغم إحالته للتنفيذ ضمن خطط وزارة الإعمار والإسكان.

ويشكو سكان المحافظة، خلال حديثهم لمراسل وكالة شفق نيوز، من عدم وجود أي أعمال فعلية على أرض الواقع، باستثناء بعض الأعمال الترقيعية التي لا ترقى إلى مستوى تطلعاتهم.

وقال مواطنون، إن "هذا الجسر يعد شرياناً حيوياً يربط مركز المدينة بكليات الإمام الكاظم، التي يدرس فيها قرابة الـ 6000 طالب، فضلاً عن أقضية سيد دخيل والإصلاح والمناطق الشرقية من المحافظة"، مبينين أن "هذا التأخير يؤدي إلى زيادة معاناتهم اليومية، حيث يستغرق العبور على الجسر في أوقات الازدحام أكثر من ساعتين يومياً".

كما طالب المواطنون السكان، الجهات الرقابية بـ "ضرورة التدخل ومحاسبة الشركات المقصرة، وإكمال هذا المشروع الذي طال انتظاره، والذي بات يشكل معضلة كبرى لأبناء المحافظة، فضلاً عن تسببه بالحوادث المرورية بشكل يومي".

الحكومة ترد

في المقابل، قال المعاون الفني لمحافظ ذي قار، حسن دعدوش، إن "الحكومة المحلية مستمرة في تنفيذ خططها المتبقية من المشاريع لسنة 2024 و2023 المتأخرة، وإعداد خطط مشاريع 2025 ومن هذه الخطط هي عملية بناء الجسور التي من ضمنها الجسر الهولندي المشرف على حي الشهداء في الناصرية".

وأشار دعدوش، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى "المباشرة بالعمل في الجسر بعد إحالته من قبل وزارة الإعمار والإسكان، وتمت مخاطبة صندوق إعمار ذي قار لإكمال جسر بديل حديدي"، مبيناً أن "الجسر الجديد وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 96٪".

وأضاف أن "الأيام القليلة الماضية ستشهد افتتاح الجسر الحديدي الجديد المؤقت، والمباشرة بالعمل في إعادة إعمار الجسر الهولندي".

وفي مطلع الشهر الماضي، قالت وزارة التخطيط إن فرقها المُتخصصة مازالت تواصل مُتابعتها المُستمرة للمشاريع الخدمية، إذ اطّلعت ميدانياً على مشروع تطوير وتأهيل الجسر الهولندي والوقوف على تطورات المشروع.

ويعتبر "الجسر الهولندي"، جسر حيوي يقع في مدينة الناصرية في محافظة ذي قار جنوب العراق، حيث يربط مركز المدينة بصوبها الثالث، كما يعد معبراً مهماً للتنقل بين أقضية المدينة ونواحيها والمحافظات الجنوبية.