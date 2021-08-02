الجسر الكونكريتي يطيح بـ4 مسؤولين في ذي قار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، يوم الاثنين، أوامر قبض بحق 4 أشخاص بينهم مدير عام طرق وجسور المحافظة.

وأبلغ مصدر محلي، وكالة شفق نيوز، أن "قاضي محكمة تحقيق النزاهة، أصدر أمر قبض على أربعة مسؤولين كبار في المحافظة، أشرفوا على إعادة تأهيل جسر الناصرية الكونكريتي".

وأضاف المصدر، أن "أمر القبض صدر استنادا لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وأوضح أن "من بين الصادر بحقهم أمر قبض هو مدير عام طرق وجسور ذي قار، وممثل شركة المعتصم الحكومية التابعة لوزارة الإعمار والإسكان، والمشرف على العمل في مشروع تأهيل الجسر".

وكان محافظ ذي قار، أحمد الخفاجي، وبناءً على توصيات اللجنة المشكلة بهذا الأمر، أحال ملف إعمار جسر ذي قار الكونكريتي وهو من المشاريع الوزارية والذي نفذته شركة المعتصم الحكومية إلى هيئة نزاهة المحافظة، السبت الماضي، للتحقيق في أسباب فشل صيانة وتأهيل الجسر وتقديم المقصرين للعدالة، حيث بلغت أموال إعادة التأهيل 6 مليارات دينار عراقي.