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الجسر الثالث في الفلوجة.. "حلم طال انتظاره" منسي في أدراج المشاريع المتلكئة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-21T18:45:37+0000
الجسر الثالث في الفلوجة.. "حلم طال انتظاره" منسي في أدراج المشاريع المتلكئة

شفق نيوز/ سنوات عديدة ويترقب أهالي مدينة الفلوجة جنوب شرقي محافظة الأنبار، ولادة جسرهم الثالث على نهر الفرات، والذي بدأ العمل به منذ عام 2010، ولغاية اليوم لم يكتمل لأسباب بعضها أمنية يتعلق باجتياح تنظيم داعش عام 2014، وآخر بتلكؤ الشركات العاملة بالمشروع في إنجازه.

أهالي المدينة عولوا كثيرا على هذا الجسر لحل أزمة الزخم المروري اليومي الذي تشهده الفلوجة، فضلا عن إحياء المناطق الجنوبية من المدينة، وسط مخاوف من حالة الجسر الرئيسي بالمدينة والذي يزيد عمره عن نصف قرن، ويعاني تصدعا إثر تأثره بالمعارك التي شهدتها المدينة في السنوات الثماني عشر الماضية.

وبعد تحرير الأنبار من قبضة داعش، تمت إعادة سير العمل بإنشاء الجسر الثالث، إلا أنه ما يزال قيد الإنشاء، رغم مرور قرابة الثلاثة أعوام على استئناف العمل بإنشائه.

مواطنو الفلوجة أشاروا لوكالة شفق نيوز، أثناء تغطيتها لهذه المشكلة، بأحاديث متفرقة، إلى أنهم يشعرون بخطر مرتقب قد يودي بحياة المئات من السكان، إذا ما تم إيجاد حلول سريعة تخفف من الزخم المروري الحاصل على الجسر الجديد، وذلك لما تعرضت إليه أجزاء كبيرة من الجسر، إثر الحرب التي شهدتها المدينة لتحريرها من داعش، ورغم هذه الأضرار إلا أن آلاف العجلات تمر عليه بشكل يومي، فضلا عن شاحنات نقل البضائع ومواد البناء وعجلات نقل المشتقات النفطية.

يقول المواطن ثائر الدليمي (37 عاما) حاملا ابنته المريضة على يده، وقاصدا مستشفى الرمادي، "أنا عالق على الجسر لأكثر من نصف ساعة"، متسائلا بغضب "أي حال هذا؟ أي حكومة وأي أمن لدينا؟ إن كانوا مشكلة مرورية لم يتمكنوا من حلها، فما الذي نتأمله منهم؟".

فيما يلفت عبد الرزاق فيصل، النظر إلى معاناته اليومية في المدينة بالقول "خرجت من مستشفى النسائية والأطفال لأجلب بعض الأغراض لزوجتي الراقدة في هناك، وها أنا عالق هنا منذ ساعة وزوجتي وحدها، أي حالة هذه؟ لماذا لا يتم حل الأمر؟ ماذا ينتظرون لفتح الجسر الثالث؟ هل هم بانتظار قرب الانتخابات لتصوير دعاية جديدة ام ماذا؟ ".

ويقاطعه محمود نوري (26 عاما) بصراخ قائلا "الجسر هذا الذي نقف فوقه مدمر، وبأي لحظة يسقط ويذهب ضحيته المئات، هل تعلم الحكومة بهذا أم إنها مشغولة بتنصيب المصابيح وصبغ الأرصفة؟ أم إنها تنتظر سقوطه لتحصل على مبالغ إعادة تأهيله وتسرق نصف المبالغ التي تخصص إليه؟ ".

من جانبه، يوضح المهندس المقيم على إنشاء الجسر الثالث حميد عبود، لوكالة شفق نيوز، أن "الجسر يبلغ طوله 652 متر، وبفضائيات 27 واحدة، ووصل إلى نسبة إنجاز تجاوزت 90%".

لكن عبود أشار إلى وجود "معوقات تعيق افتتاح الجسر ومنها تأخر إنجاز مشروع شبكة الصرف الصحي الواقعة على مسار الجسر"، مؤكدا أن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد افتتاحه أمام حركة العجلات".

من جهته، قال مسؤول قاطع طرق وجسور الفلوجة صلاح إبراهيم اسود، لوكالة شفق نيوز، إن "الجسر الثالث ما تزال بعض الأعمال فيه لم تنجز، ومنها أعمال الاكساء والتمدد، وتأخير إنشائه جاء بسبب تدمير أغلب الأعمال التي أنجزت فيه قبل الحرب ضد داعش".

وفيما يخص الأضرار التي لحقت بالجسر الجديد، بين أسود أن "تأهيل الجسر غير ممكن إلا بعد افتتاح الجسر الثالث، كون المباشرة بأعمال الصيانة له تعني إغلاقه أمام حركة العجلات، وهذا يعني إغلاق المدينة بالكامل".

وحول مخاوف السكان من سقوط الجسر، علق مسؤول قاطع طرق وجسور الفلوجة، بالقول إن "أضرار الجسر ليست بالخطرة إلى حد السقوط، ولكن أيضا بعد افتتاح الجسر الثالث سيتم تنفيذ أعمال صيانة له".

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