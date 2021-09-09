الجزر العشوائي يتفشى في واسط وصحة المحافظة تلوح بـ"عقوبات"

شفق نيوز/ انتشرت ظاهرة الجزر العشوائي في محافظة واسط، الأمر الذي تسبب بخسائر لأصحاب المجازر الرسمية، واستياء واضح من المواطنين تجاه هذه الظاهرة السلبية في المحافظة.

وقال عبيد بدر صاحب مجزرة مجازة في محافظة واسط؛ لوكالة شفق نيوز؛ إن "المجازر الرسمية تشهد انخفاض الذبح وفق الشروط الصحية، وانتشار فوضى الجزر في المحافظة وهي ظاهرة غير حضارية، و قد لا توجد رقابة على المجازر غير المجازة والذبح العشوائي في المحافظة لذا نعاني اليوم من هذه الفوضى ونأمل من الحكومة أن تضع حدا لهذه الظاهرة".

بدوره؛ بيّن الدكتور فهد مناحي موسى الطبيب البيطري المشرف على أحد المجازر في المحافظة بين في حديثه لوكالة شفق نيوز؛ أن المجازر المجازة في الآونة الأخيرة تحولت إلى المجازر تشغيلية فقط؛ ولا يوجد إقبال عليها، لافتا الى ان الجزارين يتحدثون عن عدم الإقبال بذريعة عدم السماح لهم بجزر الانثى، وذبح ذكور الاغنام فقط مما يعيق عملهم.

من جهته؛ أكد مدير صحة محافظة واسط جبار الياسري؛ أن الجزر العشوائي وعدم وجود مراقبة من طبابة البيطرة ومتابعة الجزر يؤدي بعض الثغرات.

وشدد الياسري في حديث لوكالة شفق نيوز؛ على ضرورة المتابعة والتأكيد على الجزر في المجازر الخاصة المجازة كون هناك أمراض انتقالية من الحيوانات إلى الإنسان وهذا يشكل خطورة على المواطن.

وبين مدير صحة محافظة واسط؛ أن هناك بعض مخالفات الجزر العشوائي، داعياً لجنة الخاصة في الجزر العشوائي متابعة موضوع الجزر وختم اللحوم.

وبين أن؛ دائرة صحة واسط لديها متابعة خاصة وأي مخالفة تكون يتم غلق المحل وحالة إلى القضاء.