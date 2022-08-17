الجزر العشوائي في كربلاء.. إجراءات أكثر تشدداً و"تسهيل مؤقت" للمواكب الحسينية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المستشفى البيطري في كربلاء، اليوم الأربعاء، عن إجراءاتها لمكافحة ظاهرة الجزر العشوائي في المحافظة، وفيما أشارت إلى معاقبة المخالفين للتعليمات والضوابط، كشفت عن تهيئة "مجزرة مؤقتة" للمواكب الحسينية.

وقال مدير المستشفى، وسام الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة شكلت من قبل محافظ كربلاء، وبمعية النائب الثاني، وبرئاسة المستشفى البيطري، وعضوية كل من دوائر البلدية، والبيئة، والزراعة، ومركز شرطة البيئة، مهمتها متابعة وتفتيش كل محلات ومطاعم وأسواق بيع اللحوم، للتأكد من صلاحيتها ووجود الختم البيطري عليها".

وأوضح الجابري، أن "هذه اللجنة تعمل صباحاً ومساءً، ومقسّمة على الأقضية والنواحي، فضلاً عن اللجنة المركزية في مركز المدينة، وقد تم اتخاذ إجراءات مشددة بخصوص المخالفين، كما تمت إحالة الكثيرين منهم إلى القضاء، لعدم اجراء عملية الذبح في الأماكن النظامية كمثل مجزرة كربلاء النموذجية، أو لمخالفتهم تعليمات وضوابط بيع اللحوم، من نظافة المكان وغيرها".

وبيّن مدير المستشفى البيطري، أن "مجزرة كربلاء النموذجية خاضعة لإشراف المستشفى البيطري في كربلاء، وتحت كادر بيطري متخصص لفحص اللحوم، حيث تجرى ثلاثة فحوصات قبل الذبح وأثنائه وبعده الذبح".

وعن اجراءات المستشفى البيطري للقضاء على الجزر العشوائي خلال زيارة العاشر من شهر محرم أو زيارة الأربعين، أوضح الجابري، أن "هناك لجنة شُكّلت من قبل مكتب النائب الثاني، وبرئاسة المستشفى البيطري، سميت (لجنة متابعة المواكب الحسينية)، وهذه اللجنة مهمتها متابعة كل المواكب الحسينية، ومنع دخول الحيوانات إلى مركز المدينة، وحصرها في أماكن تمت تهيئتها من قبل مديرية بلدية كربلاء".

وتابع المسؤول البيطري أنه "نظراً لصعوبة الوصول إلى المجزرة النظامية، تمت تهيئة مكان للجزر للمواكب الحسينية، (مجزرة مؤقتة)، في مركز مدينة محافظة كربلاء، من قبل البلدية، وتحت اشراف بيطري، حيث يتم فحص الحيوانات المرافقة للمواكب الحسينية المُعدّة للجزر في هذا المكان، بالإضافة إلى منع الجزر في الشوارع، لما قد يكون له تأثير صحي على المواطن".

ولفت الجابري الى أن "مهمتنا ومنذ عامين التوعية والارشاد لمكافحة ظاهرة الجزر العشوائي في المواكب الحسينية، وتم اتخاذ اجراءات أكثر تشددا في هذه السنة".

من جانب آخر، أشار مدير المستشفى البيطري، إلى أن "عدد المجازر الحالية في محافظة كربلاء غير كافٍ، فالمحافظة بحاجة إلى انشاء مجازر في أقضية الحسينية والهندية وعين التمر للتقليل أو القضاء على ظاهرة الجزر العشوائي في المحافظة".