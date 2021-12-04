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الجبوري: الطائرات ستقلع قريباً من مطار كركوك الدولي

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-04T10:58:46+0000
الجبوري: الطائرات ستقلع قريباً من مطار كركوك الدولي

شفق نيوز/ أكد محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، يوم السبت، قرب اقلاع الطائرات من مطار المحافظة الدولي، مشيراً إلى جهوزيته.  

وقال الجبوري خلال لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين في كركوك، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن المطار جاهز للافتاح بعد الموافقة الرسمية لسلطة الطيران المدني، مؤكداً قريباً جداً تقلع الطائرات من مطار كركوك الدولي.

وأضاف نحن بانتظار الموعد الذي تحدده الحكومة المركزية لافتتاح المطار رسمياً، موضحاً أنه تم تكملة كل النواقص التي تم تعيينها من قبل اللجان التي زارت المطار في الاشهر السابقة.

وفي وقت سابق، أفادت ادارة مطار كركوك الدولي، بأن "اموراً فنية" حالت دون بدء تشغيل المطار.

وقال مدير المطار زياد الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن الموافقة التشغيلية لمطار كركوك قد استحصلت منذ 22 ايلول الماضي، لكن اموراً فنية لا تخص الطيران حالت دون البدء بتشغيله، بينها "الدوائر الملحقة مثل الجنسية وأمن المطار ودوائر اخرى أخرت البت بالتشغيل".

 

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