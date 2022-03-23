"الجبن" يدخل مدينة عراقية حالة نفير صحي عام

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن عددا من المواطنين تعرضوا لحالة تسمم جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قرابة العشرة مواطنين نقلوا إلى مستشفى سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بعد تعرضهم لحالة تسمم مفاجئة نتيجة تناولهم (الجبن) في العشاء مساء اليوم".

وبين المصدر، أن "المصابين من مناطق متفرقة في سوق الشيوخ وبعضهم من النواحي التابعة للقضاء"، لافتاً إلى أن "هناك نفيراً صحياً عاماً بحثاً عن المادة لغرض مصادرتها من السوق المحلية خلال الساعات المقبلة بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها".