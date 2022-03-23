سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

"الجبن" يدخل مدينة عراقية حالة نفير صحي عام

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-23T20:21:58+0000
"الجبن" يدخل مدينة عراقية حالة نفير صحي عام

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بدائرة صحة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بأن عددا من المواطنين تعرضوا لحالة تسمم جنوبي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قرابة العشرة  مواطنين نقلوا إلى مستشفى سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار بعد تعرضهم لحالة تسمم مفاجئة نتيجة تناولهم (الجبن) في العشاء مساء اليوم".

وبين المصدر، أن "المصابين من مناطق متفرقة في سوق الشيوخ وبعضهم من النواحي التابعة للقضاء"، لافتاً إلى أن "هناك نفيراً صحياً عاماً بحثاً عن المادة لغرض مصادرتها من السوق المحلية خلال الساعات المقبلة بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها".

 

related

صور.. متظاهرون يغلقون مبنى إدارة محلية بذي قار احتجاجاً على تغيير القائممقام

Date: 2021-03-21 15:15:43
صور.. متظاهرون يغلقون مبنى إدارة محلية بذي قار احتجاجاً على تغيير القائممقام

محتجون غاضبون من تردي الكهرباء يقطعون شارعاً رئيسياً في ذي قار

Date: 2021-06-29 20:04:46
محتجون غاضبون من تردي الكهرباء يقطعون شارعاً رئيسياً في ذي قار

ذي قار تسجل اصابة بالفطر الأسود لإمرأة طاعنة في السن

Date: 2021-08-14 14:36:39
ذي قار تسجل اصابة بالفطر الأسود لإمرأة طاعنة في السن

بعدد 30 ألف وحدة "عشوائية".. ذي قار تباشر بتمليك بيوت "الحواسم"

Date: 2022-03-12 06:27:12
بعدد 30 ألف وحدة "عشوائية".. ذي قار تباشر بتمليك بيوت "الحواسم"

مجزرة أطفال مروعة في الناصرية اثر حادث سير ثلاثي

Date: 2021-05-14 14:57:49
مجزرة أطفال مروعة في الناصرية اثر حادث سير ثلاثي

المباشرة بإنجاز 77 مدرسة متلكئة في ذي قار

Date: 2021-10-28 20:30:01
المباشرة بإنجاز 77 مدرسة متلكئة في ذي قار

ذي قار.. القنصل الفرنسي يقدم استقالته ويتفرغ "لمشروع وطني"

Date: 2021-12-01 13:54:45
ذي قار.. القنصل الفرنسي يقدم استقالته ويتفرغ "لمشروع وطني"

خبير يحدد موعد انتهاء مناعة العراقيين من فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية

Date: 2021-01-20 14:37:27
خبير يحدد موعد انتهاء مناعة العراقيين من فيروس كورونا وتفشي الموجة الثانية