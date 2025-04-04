الجبايش.. رداءة المياه تفتك بمواشي الأهوار

شفق نيوز/ كشف قائممقام قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار، كفاح الاسدي، يوم الجمعة، عن تعرض الماشية للنفوق بسبب رداءة نوعية المياه الواصلة للأهوار، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول سريعة.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوضع المائي في قضاء الجبايش أجبرنا على فتح منفذ (الأرامكو) لتخفيف الضغط بالجريان العكسي على نهر الفرات، حيث أن الفترة الماضية كانت هناك هلاكات كبيرة بين الحيوانات بسبب تلف المياه الداخلة للأهوار، وخاصة في هور الحمار بسبب زيادة وارتفاع مياه المصب العام باتجاه الهور، فضلا عن الجريان العكسي باتجاه عمود نهر الفرات".

وأضاف: "تمكنا في الأيام الماضية من غلق منافذ أيمن الفرات المتجهة باتجاه هور الحمار وكذلك فتح المنفذ الرئيسي وهو (الأرامكو) لتخفيف من هذه الكميات الموجودة في داخل هور الحمار الغربي"، مبينا أن "المياه الموجودة حاليا لا يمكن الاستفادة منها بسبب ملوحتها العالية اضافة إلى انها مياه صرف صحي".

وتابع الاسدي، أن "شح المياه وملوحتها أدت إلى هلاك جزء كبير من الثروة الحيوانية في الجبايش"، داعياً إلى "مزيد من الجهود الحكومية تجاه القضاء للتمكن من حل ازمة المياه التي تشهدها المنطقة".