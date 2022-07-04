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الجبارة عن ترشيحه محافظاً لصلاح الدين: حديث فيسبوك

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-04T06:49:38+0000
الجبارة عن ترشيحه محافظاً لصلاح الدين: حديث فيسبوك

شفق نيوز/ نفى النائب السابق عن صلاح الدين جاسم حسين الجبارة، اليوم الاثنين، ترشيحه محافظا لصلاح الدين.

وقال الجبارة لوكالة شفق نيوز، إن "ترشيحي لمنصب محافظ صلاح الدين انباء روجتها صفحات وهمية لا اعرفها، ولاعلم لي لمن تعود، ولم يتم البحث معي في هكذا"، معتبراً أن "الخبر حديث فيسبوك لا غير"

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق نبأ ترشيح النائب السابق عن تحالف عزم جاسم الجبارة محافظا لصلاح الدين بدلا عن المحافظ المقال عمار جبر خليل.

ويشغل منصب محافظ صلاح الدين حاليا بالوكالة نائب المحافظ إسماعيل الهلوب بقرار من امانة مجلس الوزراء.

 

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