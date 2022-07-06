الجاموس يواجه الجوع والعطش في بغداد (صور)

شفق نيوز / يعاني مربو الجاموس جنوب العاصمة بغداد، من أزمة مياه وأعلاف هي الأسوأ منذ عقود، وذلك بالتزامن مع أزمة مياه وجفاف حادة يشهدها العراق منذ عامين، أدت إلى انخفاض المناسيب في نهري دجلة والفرات بشكل ملحوظ، فضلاً عن جفاف بعض فروعهما وروافدهما.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، أزمة مربي الجاموس، وذلك من خلال رصد نهر ديالى بمنطقة الكمالية، لتظهر حجم الجفاف والتلوث في النهر.

ويأتي ذلك، وسط تجاهل الجهات الحكومية المعنية، هذا الملف وعدم إيلائه أي اهتمام، وفق شهادات مواطنين تحدثوا للوكالة.

يشار إلى أن المنطقة آنفة الذكر، تشهد فراغاً أمنياً، إذ لم تمسك من قبل أي قوة أمنية، وتقبع تحت سلطة العشائر.