"الجاموس السائب" يضاعف حوادث الموت في صلاح الدين

شفق نيوز/ جدد مواطنون في صلاح الدين مطالبهم بحلول ومعالجات للحوادث المرورية المستمرة في اطراف قضاء سامراء بسبب تواجد "الجاموس السائب" على مدار 24 ساعة في عدة طرق رئيسية ما سبب اصابات واضرارا جسيمة للمواطنين.

وقال مهند العيساوي 47 عاما من سكان منطقة "الحويش" في اطراف سامراء لوكالة شفق نيوز، إن "قطعان الجاموس السائبة في عدة طرق وابرزها طرق سامراء مع الدور وسامراء الحويش وسامراء العباسي باتت خطرا مميتا يفتك بالمارة من تلك الطرق على مدار الساعة".

وأكد العيساوي ان "عشرات الحوادث سجلت في اطراف سامراء بسبب مباغتة الجاموس للطرق بشكل فجائي والاصطدام بعجلات المواطنين ما خلف عشرات الاصابات وتدمير الكثير من مركبات المواطنين".

وبين العيساوي ان "قطعان الجاموس تزايدت بشكل كبير في اطراف سامراء وقضاء الدور جنوب شرق تكريت بعد انتهاء الحرب مع تنظيم داعش وحروب التحرير 2017 اذ قام الكثير من المربين والمنتسبين في صفوف الحشد من المحافظات الجنوبية بنقل قطعان الجاموس الى اطراف سامراء والدور بسبب توفر المياه والمراعي ومقومات تربية الجاموس".

بدوره اكد قائممقام سامراء بكر محمد شريف لوكالة شفق نيوز، ان حكومة صلاح الدين حصنت مناطق تواجد الجاموس وعزلتها عن الطرق الرئيسية في مناطق الحويش والعباس عبر اسيجة حديدية مشبكة.

وأضاف، "ننتظر استكمال خط السياج الحديدي في طريق سامراء - الدور لانهاء مآسي الحوادث المميتة وأن التنسيق والتواصل مع حكومة المحافظة مستمر لاستكمال مشروع الحماية والتحصين وتفادي كوارث بشرية".