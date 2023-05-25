الجامعات العراقية تفتح أبوابها للطلاب السعوديين: منح وسكن بالمجان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، يوم الخميس، أن جامعات البلاد ستستقبل الطلاب السعوديين وستكون هناك منح سكن للدراسة "مجاناً" تتكفل بها الحكومة.

وقالت الوزارة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير التعليم نعيم العبودي مع نظيره السعودي يوسف بن عبد الله البنيان آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم الجامعي وبرامجه الأكاديمية وتبادل الخبرات، مبينة أن الجانبين استعرضا مسارات التنسيق التي منها مذكرة التفاهم الموقعة التي تعنى بالبرامج التعليمية المشتركة، وناقشا مشروع توأمة أربع جامعات عراقية مع نظيراتها السعودية وبرامج المنح الدراسية التي تتضمن زيارة 100 باحث سنويا وتنفيذ دورات وورش تدريبية مشتركة في مجالات الاعتماد البرامجي والمؤسسي.

من جانبه أعلن العبودي خلال أعمال المجلس التنسيقي العراقي السعودي الذي عقد، اليوم، بدورته الخامسة في جدة، إبرام مذكرات تفاهم في مجالات التعليم والاستمرار في تقديم المنح الدراسية للعراقيين بين الجامعات العراقية والسعودية، مبينا أن الجامعات العراقية ستستقبل الطلاب السعوديين وستكون هنالك منح سكن للدراسة مجاناً تتكفل بها الحكومة العراقية.

وأشار الى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر التدريبية في وزارة التربية وقيام الفريق العراقي بزيارة السعودية للاطلاع على مشروع الجانب السعودي وتبادل الخبرات، موضحا ستكون هناك ورش عمل في قطاع الرياضة ومذكرة تفاهم بين اتحادي كرة القدم العراقي والسعودي لإقامة مباريات ودية مشتركة.