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الجامعات العراقية تباشر غدا الأحد دراساتها العليا حضورياً

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-18T11:35:31+0000
الجامعات العراقية تباشر غدا الأحد دراساتها العليا حضورياً

شفق نيوز/ تباشر الجامعات غدا الأحد عامها الدراسي الجديد على مستوى الدراسات العليا للسنة 2022/2021 بفصلها الدراسي الأول في التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والعلوم الزراعية والبيطرية والعلوم الإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية.

وذكرت وزارة التعليم العلمي في بيان اليوم السبت أنه حرصا على مواكبة المتغيرات والمستجدات وتوظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف التنمية فقد وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ألفا وستمئة وسبعا وعشرين برنامجا أكاديميا في المجالات العلمية المتنوعة للحصول على شهادات الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي حسب خطة الجامعات وطاقتها الاستيعابية.

وتابع البيان أنه تأكيدا على الدوام الحضوري الكامل في الدراسات العليا بموجب قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فإن وزارة التعليم تشدد على اعتماد بطاقة اللقاح أو الفحص (PCR) الأسبوعي شرطا للسماح بدوام الطلبة والعاملين والهيئات التدريسية في الجامعات والكليات والمعاهد الحكومية والأهلية .

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