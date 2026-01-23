الثلوج تغير مواعيد امتحانات نصف السنة غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مديرية تربية نينوى، اليوم الجمعة، تمديد موعد امتحانات نصف السنة ليوم غد السبت في عدد من مناطق غربي المحافظة إلى الساعة العاشرة صباحاً، على خلفية موجة البرد وتساقط الثلوج.

وقال المدير العام لتربية نينوى، محمد إبراهيم عبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية قررت تأخير موعد الامتحانات في أقضية ونواحٍ عدة غربي نينوى، شملت سنجار، والبعاج، وتلعفر، وربيعة، وزمار، فضلاً عن تل عبطة، والقيروان، وحمام العليل، والشورة، ليكون في الساعة العاشرة صباحاً بدلاً من التوقيت المعتاد".

وأضاف أن "القرار جاء حرصاً على سلامة الطلبة والملاكات التدريسية، وتفادياً لصعوبات التنقل الناتجة عن برودة الطقس وتراكم الثلوج في بعض الطرق الخارجية".

وأشار إلى أن "الامتحانات في مركز مدينة الموصل ستُجرى في موعدها المحدد عند الساعة الثامنة والنصف صباحاً دون تغيير، لعدم تأثر المدينة بشكل كبير بالحالة الجوية".

وشهدت محافظة نينوى اليوم تساقطاً للثلوج في مناطق عدة، خصوصاً في غربي المحافظة، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق وتحذيرات من الجهات المختصة بشأن سالكية الطرق الخارجية.