الثلوج تغطي نينوى وكركوك (صور)

شفق نيوز- نينوى/ كركوك

شهدت محافظة نينوى، منذ فجر اليوم الجمعة، تساقطاً ملحوظاً للثلوج شمل مناطق واسعة من غرب المحافظة، فيما شهدت مدينة الموصل تساقطاً أقل كثافة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن سماكة الثلوج في مناطق غربي نينوى بلغت قرابة عشرة سنتيمترات، في حين لم تتجاوز في مدينة الموصل أقل من خمسة سنتيمترات، ما تسبب بإغلاق عدد من الطرق الخارجية، أبرزها طريق تلعفر – العياضية.

وأصدرت الجهات المختصة تحذيرات للمواطنين وسائقي المركبات من صعوبة سالكية الطرق الخارجية في مناطق غرب نينوى، داعية إلى توخي الحذر الشديد أثناء القيادة بسبب تراكم الثلوج والانزلاقات المحتملة، لحين استكمال أعمال فتح الطرق ومعالجة تأثيرات العاصفة الثلجية.

وفي كركوك، أكد مصدر مسؤول في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تساقط كميات كبيرة من الثلوج في ناحية التون كوبري شمال المحافظة، ولا سيما على طريق "كركوك – أربيل"، ما أدى إلى انخفاض مدى الرؤية وصعوبة في حركة المركبات.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن موجة البرد المصحوبة بتساقط الثلوج جاءت نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي، متوقعاً استمرار الأجواء الباردة خلال الساعات المقبلة، مع احتمال تساقط المزيد من الثلوج في المناطق الشمالية من المحافظة.

من جانبه، قال أحد سكان ناحية التون كوبري، زكي كوبرلو، للوكالة، إن الثلوج تساقطت بكثافة منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب بتراكمها على الطرق والأرصفة، مشيراً إلى أن بعض المركبات واجهت صعوبة في المرور، خصوصاً على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل.

بدوره، أكد المواطن يلماز عباس، أن موجة الثلوج تسببت بانخفاض واضح في درجات الحرارة، داعياً السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والجهات المعنية إلى الإسراع في فتح الطرق وتأمين مرور المركبات، خاصة في ساعات الليل.

وأشار مواطنون، إلى أن فرق البلدية والدفاع المدني باشرت بمتابعة الأوضاع الميدانية، وسط مطالبات باتخاذ إجراءات احترازية لتفادي الحوادث المرورية، في وقت تستمر فيه الأجواء الشتوية القاسية شمال المحافظة.

وتوقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم أمس، أن مدن البلاد ستشهد منخفضاً ممطراً يبدأ ليلة الخميس، ويستمر بشكل متقطع على فترات حتى مساء السبت القادم، وقد يتسبب بتساقط الثلوج الليلة في المحافظات الشمالية وأمطار غزيرة في أغلب المناطق الشمالية وصلاح الدين.