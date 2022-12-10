الثلاثاء.. هطول أمطار وارتفاع درجات الحرارة في العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، يوم السبت، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، متوقعة هطول أمطار وارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع.

وذكر بيان للهيئة، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن "الحالة الجوية للبلاد لهذا اليوم السبت في المنطقة الوسطى سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب صباحاً في أقسامها الغربية ويزول تدريجياً، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن ويزول تدريجياً، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم السبت ستسجل في بغداد وكربلاء 20، ودهوك وأربيل 18، والأنبار 17، وديالى وكركوك 19، والنجف والديوانية وواسط وبابل 21، والبصرة 23".

وأضاف بيان الهيئة، أن "يوم غد الأحد سيكون الطقس في جميع مناطق البلاد صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب صباحاً في بعض الأماكن ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين سيكون الطقس في المنطقة الوسطى صحواً يتحول الى غائم جزئي، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر متفرقة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأوضح أن "الثلاثاء المقبل سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً جزئياً يتحول ليلاً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم سيكون الطقس في المنطقة الوسطى غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، أما المنطقة الشمالية فالطقس سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".