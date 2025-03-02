الثلاثاء المقبل.. المرور العراقية تباشر بنظام الحجز الإلكتروني في 5 محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني في خمس محافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من أجل تسهيل الإجراءات، سيتم المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري في مجمعات تسجيل خمس محافظات".

وأوضحت، أن "مجمعات التسجيل التي ستباشر هي في محافظات، صلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى".

وأشارت إلى أن "من يود المراجعة يتم الحجز الإلكتروني المسبق عبر الرابط الإلكتروني، للاطلاع (اضغط هنا)".