الثلاثاء المقبل.. المرور العراقية تباشر بنظام الحجز الإلكتروني في 5 محافظات

الثلاثاء المقبل.. المرور العراقية تباشر بنظام الحجز الإلكتروني في 5 محافظات
شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة العراقية، يوم الأحد، المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني في خمس محافظات اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل.
وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "من أجل تسهيل الإجراءات، سيتم المباشرة بالعمل بنظام الحجز الإلكتروني اعتباراً من يوم الثلاثاء 4 آذار/ مارس الجاري في مجمعات تسجيل خمس محافظات".
وأوضحت، أن "مجمعات التسجيل التي ستباشر هي في محافظات، صلاح الدين، والأنبار، وكربلاء، والمثنى، والجانب الأيمن في محافظة نينوى".
وأشارت إلى أن "من يود المراجعة يتم الحجز الإلكتروني المسبق عبر الرابط الإلكتروني، للاطلاع (اضغط هنا)".