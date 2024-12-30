الثقافة: وزارة المالية لم تمول منحة الصحفيين والأدباء والفنانين حتى الآن

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم وزارة السياحة الثقافة والآثار أحمد العلياوي، يوم الإثنين، أن الوزارة أكملت الاستعدادات لإطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، إلا أنه أشار إلى غياب التمويل حتى الآن من وزارة المالية لغرض صرف المنحة.

وقال العلياوي، لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أكملت الاستعدادات اللازمة لإطلاق منحة الصحفيين والأدباء والفنانين، عبر توفير قواعد البيانات والبطاقات الخاصة للصرف عبر المنافذ المتوفرة في بغداد وكافة المحافظات".

وأضاف أن "الدائرة الإدارية والمالية في ديوان وزارة الثقافة على تواصل مستمر مع وزارة المالية لتمويل المنحة للشرائح المخصصة"، مبينا أن "المبلغ المخصص للمنحة هو قرابة 27 مليار دينار".

وتابع أن "وزارة المالية لم تمول وزارة السياحة والثقافة بالمبلغ المطلوب لإطلاق المنحة، وما زلنا ننتظر التمويل اليوم وغداً، أي قبل نهاية السنة، وفي حال انتهت السنة ولم يصل التمويل فسيتم تدوير المبلغ المخصص إلى العام المقبل".

ويستلم الأدباء والفنانين والصحفيين، منحة سنوية، تمول بناء على الانتساب للنقابات والاتحادات المشمولة بها، وهي بمبلغ لا يتجاوز الـ 700 دولار سنويا.