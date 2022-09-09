الثقافة والأمانة يردان على "التشكيك" بعملهما في نصب الحرية: أحدهم لا زال "يمني نفسه" أن يكون معنا

شفق نيوز / كشفت وزارة الثقافة وأمانة بغداد، اليوم الجمعة، عن آخر التفاصيل المتعلقة بنصب الحرية وحديقة الأمة وسط بغداد، وفيما ردتا على "اتهامات" طالتهما وتحد واجههما في فترة العمل، أكدتا أن أحد من هاجموا الفريق المشرف على العمل كان وما يزال يمني النفس أن يكون عضواً في الفريق.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار وامانة بغداد في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز "أنه كثر الحديث في الأيام الماضية عن إعادة تأهيل نصب الحرية وحديقة الأمة".

وأورد البيان نقاطا لـ"تسليط الضوء على هذا العمل الذي ينشد إعادة الجمال لمدينتنا العريقة" ومن أبرزها أن "النصب كان يعاني من إهمال ولم تتم صيانة الحجر على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة وفقدان العديد من القطع، لذلك أعدّ المكتب الاستشاري لجامعة بغداد دراسة إنشائية، وتمت معاينته من العديد من المتخصصين وتبين استحالة استبدال القطع المفقودة".

وأوضح البيان أنه "تم إعادة إكساء النصب بالحجر Travertine الترفرتين، تركي المنشأ، وهو بنفس نوعية وأبعاد وأحجام الحجر السابق، ولم يكن هناك أيّ تغيير للمواصفات الفنية"، مبينا أن "التحدي الأكبر كان بإجراء الصيانة دون المساس بالمنحوتات أو إنزالها، وتمت العملية بنجاح كبير".

وتابع البيان المشترك أن "شركة Gorkem التركية قامت بالتجهيز وبعملية الإكساء، وهي من الشركات الرصينة التي نفذت مبنى السفارة التركية وقصر الضيافة وغيرها من المشاريع المهمة في بغداد، وعلى حسابها الشخصي، أي لم يتم صرف دينار واحد لإعادة إكساء النصب".

ولفت البيان الى أن "هناك من يشكل على لون الحجر، ونود الإشارة إلى أن الحجر تم استيراده مباشرة من المصدر، ولمن لا يعلم فعادة عملية التقطيع والمعالجة تمر بعدد من المراحل بعضها يتم استعمال الماء و السوائل، ولكونه مادة مسامية لذلك يبدأ الحجر بفقدان هذه السوائل بشكل تدريجي ويبدأ تغيير اللون من الداكن الى الفاتح بشكل تدريجي. أما مقارنته ودرجة تطابقه بحجر تعرض للعوامل الجوية لمدة أكثر من ٦٠ عاماً فهو لا يمتّ للمنطق بصلةٍ".

وزاد الوزارة وامانة بغداد بالقول أن "بعض الزملاء ذكر أن الفريق المشرف غير متخصص بهذه الأعمال ، والواقع إن الفريق الفني برئاسة أستاذ معماري تدريسي في إحدى جامعات بريطانيا، وعضوية دكتور معماري متخرّج في إحدى الجامعات الأمريكية، وهو رئيس القسم المعماري في أهم جامعة عراقية، ودكتور معماري متخرّج في إحدى الجامعات البريطانية، متخصص بالحفاظ على التراث العراقي، ومهندس معماري من أفضل المهندسين في بغداد وآخرين هم من خيرة كفاءاتنا. فإذا كان هذا الفريق غير متخصص، فمن هو المتخصص! ومن أشكل على الفريق كان وما يزال يمني النفس أن يكون عضواً في الفريق، علماً بأن العمل تطوعي خدمة للبلد".

ولفت البيان الى أنه "أعيد تصميم حديقة الأمة لتعود إلى أصلها السابق وقت التشييد عملاً بمبدأ الحفاظ على التراث".

وقدم البيان المشترك خلاصة ما قدمته الجهات المعنية بالقول إن "المادة المستعملة للإكساء حجر بنفس مواصفات وأحجام الحجر السابق، والكلفة مجانية، والعمل مستمر لإظهار بغداد والعراق بشكل لائق، فهي تستحق المزيد من عمل المخلصين من عشّاقها".