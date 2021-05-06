الثقافة تكشف سبب عدم صرف منحة الصحفيين والفنانين

شفق نيوز / كشفت وزارة الثقافة، يوم الخميس، عن السبب الرئيسي لتأخر صرف المنحة المخصصة للصحفيين والفنانين، فيما رجحت اللجوء إلى الاقتراض ومناقلة الأموال.

وأبلغ مصدر في الوزارة، وكالة شفق نيوز، أن "أموال المنحة المخصصة بقانون الموازنة العامة للعام الحالي تبلغ 6 مليارات دينار، وهي لا تكفي لصرف الأموال للفئات المستفيدة".

وأضاف المصدر، أن "هناك ثلاثة جهات مستفيدة للمنحة وهي نقابتي الصحفيين والفنانين واتحاد الأدباء والكتاب"، مبينا أن "مقترحات عدة وجد لصرف المنحة، منها مليون أو خمسمئة ألف لكل مستفيد، إلا أن الأموال المخصصة لا تكفي بسبب أن الاعداد المستفيدة تبلغ عشرات الآلاف".

ولفت إلى أن "وزارة الثقافة قد تتوجه إلى خيارين الأول هو الاقتراض والأخر مناقلة الأموال، لحسم الموضوع وصرف المنحة بعد عطلة العيد".