الثقافة تطلق الرواتب المدخرة لموظفيها في الموصل

شفق نيوز/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار، أحمد فكاك البدراني، يوم الخميس، عن إطلاق رواتب الموظفين المدخرة في مدينة الموصل.

وقال البدراني لوكالة شفق نيوز، إن "الوزارة أطلقت الرواتب المدخرة للموظفين التابعين لها في المناطق المحررة ومنها الموصل".

وأوضح أن "الرواتب المدخرة هي للعامين 2015 و2016، بعد إكمال الإجراءات الفنية والإدارية كافة لإطلاقها لتلك المناطق والمتوقفة منذ ذلك الحين".

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، قررت في حزيران/ يونيو 2014 وقف صرف رواتب الموظفين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، على أن تجمع وتصرف لهم بعد تحرير تلك المناطق.