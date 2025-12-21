الثقافة تصدر توضيحا بشأن موعد صرف منحة الصحفيين والفنانين

شفق نيوز- بغداد

أصدر المتحدث بإسم وزارة الثقافة العراقية أحمد العلياوي، يوم الأحد، توضيحا بشأن موعد صرف منحة الصحفيين والفنانين.

وقال العلياوي لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تحدثت عن تحديد موعد لصرف منحة الصحفيين والفنانين نهاية الشهر الجاري غير صحيحة".

وأوضح أن "وزارة الثقافة أنهت جميع استعداداتها الفنية والإدارية الخاصة بالمنحة، إلا أن عملية الصرف مرتبطة حصراً بوزارة المالية".

وأشار العلياوي إلى أن "دور وزارة الثقافة يقتصر على الجوانب الفنية، فيما يعود قرار إطلاق وصرف المنحة إلى وزارة المالية".

وكان المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أكد في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، أن وزارة المالية يمكنها صرف منحة الفنانين والأدباء والصحفيين للعام المقبل، وفق قانون الموازنة الثلاثية المقرة العام 2023.

ويستلم الأدباء والفنانون والصحفيون العراقيون، منحة سنوية، تمول بناء على الانتساب للنقابات والاتحادات المشمولة بها، وهي بمبلغ لا يتجاوز 700 دولار سنويا.