الثقافة ترد على كتاب مزيف تضمن تخصيص مبالغ لإقامة نصب تذكاري للصدر

شفق نيوز / فندت وزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، يوم السبت، ما تداولته وسائل إعلام ومواقع تواصل، بشأن صدور أمر وزاري بتخصيص مبلغ لإقامة نصب تذكاري للشهيد محمد صادق الصدر.

وذكرت الوزارة في بيانٍ ورد لوكالة شفق نيوز، أن "النسخة المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هي نسخة مزيفة، وتدل على ذلك الأخطاء النحوية والأسلوبية الواضحة فيها، فضلاً عن أنَّ الوزارة لا تنشر الكتب الرسمية بهذه الطريقة".

وأكدت الوزارة حرصها على "الشفافية، واعتزازها بتضحيات شهداء العراق كافةً"، فيما أهابت بوسائل الإعلام "توخي الدقة والموضوعية، وأن يكون مصدرها الخبري هو منصات الوزارة الإلكترونية الرسمية، وليس المصادر المريبة".