الثقافة النيابية تستغرب ابعاد "جاسم" عن شبكة الاعلام: ليس لدينا علم

شفق نيوز/ استغرب رئيس السن للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي النائب فاروق حنا عتو، يوم الأحد، من قرار مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي الذي وصفه بأنه "غير متوقع" من أبعاد نبيل جاسم من رئاسة الشبكة.

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نحن كرئيس السن وأعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ليس لنا علم بالموضوع، وخاصة إذا كانت الأسباب تتعلق بـ التلكؤ أو الفساد"، مبينا أنه "كان من الأفضل قيام المجلس بتزويدنا بما لديهم وخاصة مايستوجب في إبعاد نبيل جاسم".

وشدد، عتو على ضرورة "سحب القرار والتريث لحين تفضل لجنة النزاهة التحقيق في الموضوع بعدها يكن حسم الموضوع"، موضحا أن "لجنة الثقافة والسياحة و الآثار والإعلام في مجلس النواب العراقي بيان بهذا الخصوص".

واليوم الاحد، قرر مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، إعفاء رئيس الشبكة نبيل جاسم من مهامه بسبب مخالفات إدارية، وتكليف آخر بديلاً عنه.

وصوّت مجلس الأمناء على تكليف عبد الحكيم جاسم شمخي بمهام رئاسة شبكة الاعلام العراقي، موصياً رئيس الشبكة الجديد بتقديم تقييماً مفصلاً بأداء دوائر الشبكة الى مجلس الامناء في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.

وشدد المجلس على رئيس الشبكة الجديد أن يقوم بمعالجة الأسباب الواردة في اقالة رئيس الشبكة السابق في غضون 30 يوماً من تاريخ مباشرته.